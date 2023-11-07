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عربي-دولي

مسؤول أوروبي: الكارثة في غزة قد تتحول إلى "نهاية العالم"

Lebanon 24
07-11-2023 | 15:30
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دعا يانيز ليناركيتش، المسؤول عن إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية، إلى وقف الاشتباكات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذراً أنه في حال عدم حدوث ذلك فإن "الكارثة القائمة حالياً في القطاع قد تتحول إلى نهاية العالم".

  

وأوضح ليناركيتش أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة في الوقت الحالي "غير كافية على الإطلاق"، وأنه يجب زيادتها بشكل جذري.

 

وأضاف أن 500 شاحنة مساعدات فقط دخلت قطاع غزة منذ بداية الصراع في 7 تشرين الأول الماضي، مبيناً أن العدد المذكور كان يدخل يومياً إلى القطاع قبل بدء الصراع.

 

وأشار إلى أنه لا يمكن إرسال المساعدات إلى كل مكان في غزة بسبب الاشتباكات والقصف الإسرائيلي، مؤكداً على ضرورة وقف الصراع "عدة أيام وليس عدة ساعات".

 

وتابع قائلا: "القانون الدولي يفرض على جميع أطراف أي صراع، توفير هدنة إنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود. وإذا لم تحدث هذه الهدنة في المستقبل، فإن الكارثة التي نراها الآن في غزة يمكن أن تتحول إلى نهاية العالم".

 

وأردف: "لا يمكن إدخال الوقود إلى غزة. ومن منظور إنساني، فهذه مشكلة خطيرة للغاية لأنه بدون الوقود لا يمكن للمولدات والمستشفيات ومضخات المياه والأفران أن تعمل. والوقود ضروري أيضاً للعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الإنسانية". (وكالات)

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