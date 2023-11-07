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عربي-دولي

موقع أميركي يكشف... هذا ما طلبه بايدن من نتنياهو بشأن غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 15:43
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ذكر موقع "أكسيوس" الأميركيّ نقلا عن مسؤولين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يُساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن".
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