موقع أميركي يكشف... هذا ما طلبه بايدن من نتنياهو بشأن غزة

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركيّ نقلا عن مسؤولين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يُساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن".

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