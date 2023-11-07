Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: لا يمكن أن تكون حماس جزءا من المعادلة

Lebanon 24
07-11-2023 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1127698-638349953585747923.jpg
Doc-P-1127698-638349953585747923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال البيت الأبيض اليوم، إن الولايات المتحدة ستعارض إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الصراع.

 

وذكر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل والولايات المتحدة صديقتان وليس عليهما الاتفاق على كل قضية، حسبما نقلت "رويترز".

 

وأكد كيربي أنه "لا يمكن أن تكون حماس جزءا من المعادلة فيما يتعلق بشكل الحكم في غزة".

 

وأضاف أن "الرئيس بايدن انخرط شخصيا في محادثات لإدخال المساعدات الإنسانية وإخراج بعض الرهائن من غزة".

 
Advertisement

وتابع قائلا: "نواصل العمل للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية".

 

واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد ضرورة احترام حل الدولتين، وسنضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:56 | 2023-11-07
18:30 | 2023-11-07
17:52 | 2023-11-07
17:27 | 2023-11-07
16:42 | 2023-11-07
16:34 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24