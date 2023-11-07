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إقتصاد

سعر صرف الدولار يرتفع في مصر... ما السبب؟

Lebanon 24
07-11-2023 | 16:34
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قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، إلى مستوى قياسي جديد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. 

وارتفع سعر الدولار، 5 جنيهات على الأقل، ليتجاوز سعره 47 جنيها بحسب صحيفة "مصراوي"، و48 جنيها بحسب موقع "الصرف اليوم"، مقارنة بـ42 جنيها، قبل أسبوع واحد، بينما لا يزال سعره الرسمي في المصارف حوالي 31 جنيها.  
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وعزا موقع "مصراوي" هذه القفزة، إلى ارتفاع الطلب على شرائه، بسبب استمرار ضغوط نقص العملة في المصارف والصرافات. (الحرة)

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