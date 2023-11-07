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عربي-دولي

إسرائيل تستأجر نظامي دفاع صاروخي من طرازي "القبّة الحديدية" و"تامير"

Lebanon 24
07-11-2023 | 17:27
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عن رئيس المشتريات بالجيش الأميركي، أن إسرائيل تستأجر نظامي دفاع صاروخي من طرازي القبة الحديدية وتامير.
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