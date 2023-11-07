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عربي-دولي

الصليب الأحمر: استشهاد الأطفال في غزّة إخفاق أخلاقي للعالم

Lebanon 24
07-11-2023 | 18:30
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طالب الصليب الأحمر الثلاثاء بوضع حد لما يقاسيه مدنيون من معاناة رهيبة، خصوصا الأطفال، مندّداً بإخفاق أخلاقي.
وجاء في بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر: "بعد مرور شهر، يُجبَر مدنيون في غزة وإسرائيل على تحمّل معاناة وخسائر هائلة. هذا الأمر يجب أن يتوقّف".
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ويقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزّة بشدّة ويشنّ عمليات برية فيه ردا على هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول داخل الأراضي الإسرائيلية وأوقع 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون واتّخذت فيه نحو 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتابع: "القصف المكثّف يدمّر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، ويزرع بذور الشقاء لأجيال مقبلة".

وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر عن صدمتها لرؤية المعاناة التي يقاسيها أطفال.
ونقل البيان عنها قولها إن "جراحي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعالجون في غزة أطفالا تفحّم جلدهم من جراء حروق واسعة النطاق".
وتابعت: "مشاهد المعاناة والأطفال القتلى والجرحى ستطاردنا جميعا. إنه إخفاق أخلاقي".
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