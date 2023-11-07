مصر تستقبل 12 طفلاً فلسطينياً من مرضى السرطان

أعلنت وزارة الصحة المصرية وصول 19 مصاباً فلسطينياً من قطاع غزة، يوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك إجمالي الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية إلى نحو 120 مصاباً.

ووفق وزارة الصحة المصرية فإن من بين المصابين 12 طفلاً من مصابي الأورام السرطانية، جرى توزيعهم على المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

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