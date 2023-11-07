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قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزّة

Lebanon 24
07-11-2023 | 20:00
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قُتِل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول قتيلين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأندونيسي، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في جباليا شمال غزة.
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كذلك وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 15 قتيلاً وعدد من الجرحى، سقطوا في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، لمنازل عائلات الشرباصي والسوسي ومريش والغمري.
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