هاريس تبلغ رئيس إسرائيل بضرورة حماية المدنيين في غزة

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قال البيت الأبيض في بيان إن "كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ يوم الثلاثاء أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني".وأضاف أنها "أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة، وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية".وشدّدت على تركيزها والرئيس بايدن على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".