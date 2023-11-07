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ليلاً.. إسرائيل تشنّ حملات دهم واعتقالات في الضفة الغربية

Lebanon 24
07-11-2023 | 23:11
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اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مدينة قلقيلية من عدة محاور.
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ورافق الجيش الإسرائيلي في اقتحام قلقيلية جرافة عسكرية وفرق مشاة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

وفي الخليل، أصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية، بعد أن أطلقت النار صوبه قرب منطقة مفترق المدارس بالمدينة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان.
 
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة المربعة في نابلس، وجابت شوارع القرية، وداهمت منزل أحد المواطنين، واعتقلت سيدة قبل انسحابها.
 
ووفق مصادر محلية، فإن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر، وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت. (سكاي نيوز عربية) 
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