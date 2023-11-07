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قنابل يدوية وعبوات ناسفة.. إسرائيل تعرض أسلحة استخدمتها حماس في هجومها المفاجئ (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2023 | 23:24
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قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنشر مقطع فيديو زعم انه لمجموعة من الأسلحة التي كانت بحوزة حركة "حماس" عندما شنّت هجومها المفاجئ في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأرفق الجيش الإسرائيلي الفيديو بمنشور استعرض فيه الأسلحة التي قام بضبطها والتي تعود لمقاتلي حركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضبط 1493 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة، و760 "آر بي جي"، و427 حزاما ناسفا، و375 قطعة سلاح، و106 صاروخا.
 
 
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واختتم المنشور بالقول: "إنها مجرد نماذج لما استخدمته حماس في قتلها 1400 مواطنا مدنيا إسرائيليا".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قواته باتت مساء أمس الثلاثاء "في قلب مدينة غزة"، في اليوم الثاني والثلاثين للحرب بين إسرائيل وحماس.

وشدد غالانت في مؤتمر صحافي في تل أبيب على "سندمر حماس. قواتنا جاهزة على جميع الجبهات"، معتبرا أن "غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها. لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول وقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن".(سكاي نيوز)

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