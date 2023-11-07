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عربي-دولي

عبر معبر رفح... مئات المواطنين الأجانب يغادرون غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 23:29
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أفادت تقارير إعلامية، بأنه تم إجلاء 637 مواطنا أجنبيا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي الثلاثاء، وهذا العدد الإجمالي هو أعلى رقم يومي منذ بدء عمليات الإجلاء الأسبوع الماضي.


وقال مسؤول حدودي مصري لشبكة CNN إنه تم أيضا إجلاء 15 جريحا فلسطينيا وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج عبر المعبر.
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من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أمس الثلاثاء، إنه تم إجلاء 209 مواطنين أردنيين من أصل 569 عبر معبر رفح إلى القاهرة، مشيرة إلى نقل 53 منهم إلى المملكة.

وبحسب موقع "واينت" العبري فإنه تم أيضا إجلاء 59 مواطنا كنديا من القطاع أمس، بالإضافة إلى مزيد من مواطنين من رومانيا وألمانيا ومولدوفا وأوكرانيا والفلبين وفرنسا.

من جهته، أعلن الرئيس الفلبيني أن 40 مواطنا فلبينيا عبروا أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح. وقال الرئيس "إنهم في طريقهم إلى القاهرة، ومن هناك سيعودون إلينا في الأيام المقبلة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ساعدت في إجلاء أكثر من 400 شخص من المواطنين الأمريكيين ومن لديهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة من غزة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن أكثر من 100 فرنسي تمكنوا، الاثنين والثلاثاء، من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويتواصل إجلاء المواطنين الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت دول عربية وغربية إجلاء العشرات من مواطنيها حتى الآن. (RT)
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