23
o
بيروت
24
o
طرابلس
31
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟ (صورة)
Lebanon 24
07-11-2023
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو على سرير المستشفى، إلا أنه تبين أن الصورة تمت فبركتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يحسمها: إسرائيل ستتولّى "مسؤولية الأمن" في غزة بعد الحرب
Lebanon 24
نتنياهو يحسمها: إسرائيل ستتولّى "مسؤولية الأمن" في غزة بعد الحرب
08/11/2023 08:29:32
08/11/2023 08:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس المخابرات الأميركية يضغط من أجل الاتفاق على صفقة لإطلاق الرهائن خلال لقائه نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الموساد (الجزيرة)
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس المخابرات الأميركية يضغط من أجل الاتفاق على صفقة لإطلاق الرهائن خلال لقائه نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الموساد (الجزيرة)
08/11/2023 08:29:32
08/11/2023 08:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي ستكسبه أميركا وإسرائيل إذا استقال نتنياهو؟
Lebanon 24
ما الذي ستكسبه أميركا وإسرائيل إذا استقال نتنياهو؟
08/11/2023 08:29:32
08/11/2023 08:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير وكالة المخابرات المركزية يلتقي نتنياهو اليوم في إسرائيل ضمن جولة إقليمية تبحث الوضع في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس
Lebanon 24
مدير وكالة المخابرات المركزية يلتقي نتنياهو اليوم في إسرائيل ضمن جولة إقليمية تبحث الوضع في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس
08/11/2023 08:29:32
08/11/2023 08:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو
إسرائيل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب لبناني سابق في ذمة الله
08:21 | 2023-11-07
07/11/2023 08:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
Lebanon 24
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
03:58 | 2023-11-07
07/11/2023 03:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب... عُثر على جثته في غرفة النوم (صور)
11:49 | 2023-11-07
07/11/2023 11:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستشهد "النافعة"؟
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستشهد "النافعة"؟
02:45 | 2023-11-07
07/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مرجعيون... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
13:39 | 2023-11-07
07/11/2023 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:09 | 2023-11-08
فيديو متداول لجنود أميركيين احتجزتهم حماس... ما صحته؟
01:03 | 2023-11-08
اتهموها بالترويج "لروايات كاذبة"... مجلس النواب الأميركي يوجه اللوم للنائبة الفلسطينية
00:35 | 2023-11-08
رغم الحرب في غزة... مجموعة السبع ستواصل "دعمها القوي" لأوكرانيا
00:34 | 2023-11-08
قوتهما كبيرة جداً.. زلزالان متتاليان يضربان منطقة بحر باندا في إندونيسيا
00:31 | 2023-11-08
كامالا هاريس أبلغت رئيس إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين
00:14 | 2023-11-08
مقتل موظف في "أطباء بلا حدود" بقصف على قطاع غزة
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
08/11/2023 08:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
08/11/2023 08:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
08/11/2023 08:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24