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عربي-دولي

ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟ (صورة)

Lebanon 24
07-11-2023 | 23:56
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو على سرير المستشفى، إلا أنه تبين أن الصورة تمت فبركتها بواسطة الذكاء الاصطناعي. 
 
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نتنياهو

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