ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟ (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو على سرير المستشفى، إلا أنه تبين أن الصورة تمت فبركتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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