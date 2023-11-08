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إقتصاد

منذ بدء الحرب في غزة.. شركة أميركية جمعت مبلغا خياليا خلال شهر

Lebanon 24
08-11-2023 | 00:05
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منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول، أكدت شركة "إسرائيل بوندس" أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية .

وجاءت معظم الاستثمارات التي جمعتها الشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، من حكومات الولايات والبلديات الأميركية.
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و"إسرائيل بوندس" هي الضامن الأميركي للسندات الصادرة عن إسرائيل.

وأُنشئ الصندوق عقب هجمات 7 تشرين الأول، التي نفذها مسلحو حماس وأدت إلى مقتل 1400 إسرائيلي واتخاذ أكثر من 240 رهينة، وتلا ذلك قصف جوي إسرائيلي متواصل لقطاع غزة الذي تديره حماس، وكذلك هجوم بري.

وقال داني نافيه الرئيس والمدير التنفيذي لـ"إسرائيل بوندس" إن المبلغ يمثل رقما قياسيا بالنسبة للشركة، والذي قال إنه "يدل على الدعم القوي لإسرائيل من الجاليات اليهودية وأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة وحول العالم".

ومن المتوقع أن تكون كلفة الحرب مرتفعة وستحتاج إسرائيل إلى زيادة رأس المال لتعويض العجز.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ بالشركة "لمساعدتها في حشد يهود العالم للقيام بعمل فوري وعاجل من أجل دولة إسرائيل".(سكاي نيوز)


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