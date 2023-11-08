كامالا هاريس أبلغت رئيس إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين

قال البيت الأبيض في بيان إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل، إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنها أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي، الاثنين.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الزعيمين ناقشا إمكان "التوقف التكتيكي" في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما، الاثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الاثنين إن بايدن ونتنياهو ناقشا "إمكانية التوقف التكتيكي للقتال لإتاحة فرص للمدنيين للمغادرة بأمان من مناطق الصراع المستمر ولضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين والتمكن من إطلاق سراح الرهائن المحتملين". (الحرة)