Advertisement

عربي-دولي

قوتهما كبيرة جداً.. زلزالان متتاليان يضربان منطقة بحر باندا في إندونيسيا

Lebanon 24
08-11-2023 | 00:34
A-
A+
Doc-P-1127777-638350260254845137.jpeg
Doc-P-1127777-638350260254845137.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب زلزالان متتاليان بقوة 6.7 و7.1 درجات منطقة بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا، بحسب ما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. (العربية) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزالان متتاليان بقوة 6.7 و7.1 درجات يضربان منطقة بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا
lebanon 24
08/11/2023 08:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا ترد على اتهامات الجيش الإسرائيلي بشأن غزة
lebanon 24
08/11/2023 08:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المباني تضررت والسكان شعروا به بقوة.. زلزال عنيف ضرب إندونيسيا وهذا ما توقعه العالم الهولندي قبل وقوعه
lebanon 24
08/11/2023 08:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا تحكم بالإعدام على 8 إيرانيين رمياً بالرصاص
lebanon 24
08/11/2023 08:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24

إندونيسيا

باندا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:09 | 2023-11-08
01:03 | 2023-11-08
00:35 | 2023-11-08
00:31 | 2023-11-08
00:14 | 2023-11-08
00:06 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24