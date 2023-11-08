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عربي-دولي
قوتهما كبيرة جداً.. زلزالان متتاليان يضربان منطقة بحر باندا في إندونيسيا
Lebanon 24
08-11-2023
|
00:34
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ضرب زلزالان متتاليان بقوة 6.7 و7.1 درجات منطقة بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا، بحسب ما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. (العربية)
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