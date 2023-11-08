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إسرائيل قسمت قطاع غزة إلى شطرين.. صور فضائية تكشف

Lebanon 24
08-11-2023 | 01:27
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بينت صور تم التقاطها بواسطة قمر اصطناعي يوم 3 تشرين الثاني الجاري تموضع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأكدت ما تم الكشف عنه مسبقا من قبل الجيش الإسرائيلي عن تقسيم القطاع إلى شطرين شمالي وجنوبي.

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وكشفت الصور التي نشرتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية:

الموقع الأول للجيش الإسرائيلي يقع على بعد أقل من كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، ويمكن رؤية ما لا يقل عن 6 مركبات عسكرية في الصورة عند الخط الذي فرضته إسرائيل لشطر قطاع غزة إلى قسمين.
 
 
 
تقع المجموعة التالية من المركبات العسكرية على بعد ما يزيد قليلاً عن 500 متر شمال غربي البلاد.
 
 
 
وشوهدت مجموعة كبيرة من مركبات الجيش الإسرائيلي على بعد حوالي 400 متر إلى الشرق من طريق صلاح الدين الرئيسي، كفاصل بين القسمين الشمالي والجنوبي في قطاع غزة.
 
 
 
 
وتتواجد في هذه المنطقة الواقعة شمالي طريق صلاح الدين ما يصل إلى 100 آلية، بينها دبابات وجرافات.

أبعد نقطة مرئية للتقدم تقع بالقرب من طريق الرشيد الساحلي، وتتواجد المركبات العسكرية الإسرائيلية على بعد حوالي 500 متر من البحر المتوسط، لتفرض القوات الإسرائيلية بذلك خطا فاصلا بين الشمال والجنوب في قطاع غزة.

من غير الواضح في الصور إلى أي مدى وصل الجيش الإسرائيلي إلى داخل مدينة غزة نفسها.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته إلى شطرين: "جنوب غزة وشمال غزة".(سكاي نيوز)



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