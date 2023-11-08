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عربي-دولي

في ضواحي أرتيوموفسك... القضاء على مجموعتي احتياط للقوات الأوكرانية

Lebanon 24
08-11-2023 | 01:19
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أفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات الروسية قضت على مجموعتي احتياط من القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.


وقال غاغين في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "استغرق الأمر عدة أيام قبل أن يدمر رجالنا مجموعتين احتياطيتين كبيرتين للعدو بالقرب من قرية كليشييفكا (الجناح الجنوبي لمدينة أرتيوموفسك). كان ذلك عملا مشتركا لرجال المدفعية وضباط الاستطلاع لدينا". (RT)
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