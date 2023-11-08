صرخة تحرق القلوب: "أهلي ماتوا.. بدنا ننهي الحرب"! (فيديو)

تشهد غزة مآسي لا تحتمل بصفة يومية مع القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع الذي دخل شهره الثاني والذي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، نحو نصفهم من الأطفال، وأصاب نحو 26 ألفا آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف العائلات وتركهم بلا مأوى ولا حاجيات الحياة الأساسية كالمياه والطعام والكهرباء.



ومن ضمن المآسي التي التقطتها الكاميرات، تلك الصرخة التي أطلقتها فتاة فلسطينية، مطالبة بإنهاء الحرب.

وقالت الفتاة وهي في حالة انهيار وبكاء هستيري: "أهلي ماتوا.. أهلي ما ضلش حد فيهم عايش.. بدنا ننهي الحرب.. ما ضلش حد فينا..".



وبسؤالها عن من توفي من أهلها، ردت بالقول: "أمي واخواتي وجدي وسيدي وأعمامي"، فيما حملت ابنها الذي ظهر مصاباً بإصابة في الرأس.



وصرخت: "أنهوا الحرب.. أمي ماتت.. كانت تعمل أكل لابني.. قصفوا الدار.. نزلت الدار كلها علينا.. والله خايفة أروح لأي دار مدنية أقعد فيها.. مفيش لنا دار كل دورنا اتهدمت"، متذكرة أمها بالقول: "أخذوا الحنونة.. والله خدوها".