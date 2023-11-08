Advertisement

عربي-دولي

بوتين: الوضع الحالي في العالم متوتر للغاية

Lebanon 24
08-11-2023 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1127806-638350312273614847.png
Doc-P-1127806-638350312273614847.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الوضع في العالم الآن لا يزال متوتراً للغاية، حيث تتصاعد وتبرز بؤر صراع سابقة وجديدة في مناطق مختلفة.

وقال بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في اجتماع أمناء مجلس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة: "نرى أن الوضع الدولي لا يزال صعباً ومتوتراً جداً، وفي عدد من المناطق تفاقمت الصراعات القديمة وظهرت بؤر صراع جديدة".
Advertisement

وأكد الرئيس الروسي أن المدنيين أول من يعانون من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوتين: " في الشرق الأوسط.. أثيرت موجة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وأول من يعاني المدنيون". (العربية) 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:52 | 2023-11-08
03:31 | 2023-11-08
03:30 | 2023-11-08
03:27 | 2023-11-08
03:25 | 2023-11-08
03:20 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24