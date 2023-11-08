بوتين: الوضع الحالي في العالم متوتر للغاية

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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الوضع في العالم الآن لا يزال متوتراً للغاية، حيث تتصاعد وتبرز بؤر صراع سابقة وجديدة في مناطق مختلفة.وقال بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في اجتماع أمناء مجلس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة: "نرى أن الوضع الدولي لا يزال صعباً ومتوتراً جداً، وفي عدد من المناطق تفاقمت الصراعات القديمة وظهرت بؤر صراع جديدة".وأكد الرئيس الروسي أن المدنيين أول من يعانون من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال بوتين: " في الشرق الأوسط.. أثيرت موجة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وأول من يعاني المدنيون". (العربية)