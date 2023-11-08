في الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن شابا أصيب بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية. وأضافت أن ست آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت الجامعة.وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة اقتحامات، واعتقل عددا من المواطنين في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية. (العربية)