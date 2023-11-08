متخصص في إنتاج الذخائر.. إسرائيل تستهدف أحد قادة حماس (فيديو)

في اليوم الـ 34 من الحرب على غزة، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء استهداف محسن أبو زينة الذي وصفه بأنه "رئيس دائرة صناعة الأسلحة" في مقر الإنتاج التابع لحركة حماس.



وقال الجيش الإسرائيلي : في بيان "قامت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيهات استخباراتية من جهازي الشاباك وأمان، باستهداف محسن أبو زينة الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس".

לוחמי צה"ל ממשיכים לפעול בעומק הרצועה, לחסל מחבלים ולהכווין כלי טיס לתקיפות תשתיות טרור.



מטוס קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן חיסל את מחסן אבו-זינה, ששימש כראש מחלקת התעשיות ואמצעי הלחימה במטה הייצור של חמאס>> pic.twitter.com/lub1CnzZ1S — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023 Advertisement

وأضاف البيان أن أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي حماس.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية. (سكاي نيوز)









