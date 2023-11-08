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عربي-دولي

متخصص في إنتاج الذخائر.. إسرائيل تستهدف أحد قادة حماس (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2023 | 02:43
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في اليوم الـ 34 من الحرب على غزة، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء استهداف محسن أبو زينة الذي وصفه بأنه "رئيس دائرة صناعة الأسلحة" في مقر الإنتاج التابع لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي : في بيان "قامت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيهات استخباراتية من جهازي الشاباك وأمان، باستهداف محسن أبو زينة الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس".
 
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وأضاف البيان أن أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي حماس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية. (سكاي نيوز)




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