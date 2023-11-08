من المتوقع أن تحقق حماس عددا قليلا من الانتصارات في حربها مع إسرائيل، لكن الانتصار الفعلي الذي حققته الحركة هو التوقف المفاجئ في السعي للتوصل إلى اتفاق، بوساطة أميركية،بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

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وبحسب مجلة "Foreign Affairs" الأميركية، "كان من شأن الاتفاق الإسرائيلي السعودي أن يحقق أرضية تاريخية، ويؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، وإدخال المملكة العربية السعودية بقوة أكبر في الحضن الأمني الأميركي، وانتزاع التزامات إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية. في الواقع، ربما كانت المخاوف من التقارب الإسرائيلي السعودي أحد الدوافع الرئيسية لهجوم حماس في 7 تشرين الأول. ها هي الحرب تترك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في موقف صعب، على الأقل على المدى القصير، هو الذي يتوق إلى الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي من شأنه أن يسهل عليه متابعة هدفه المتمثل في تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وتقليل اعتمادها على صادرات النفط".

وتابعت المجلة، "إن العنف المروّع والتهديد بتصعيد أوسع يهددان تقدم ولي العهد في هذا الاتجاه. ويواجه بن سلمان الآن أيضًا ضغوطًا في الداخل والخارج، حيث يدعو القادة الأميركيون والأوروبيون المملكة العربية السعودية إلى القيام بدور قيادي في غزة ما بعد حماس ومع المنطقة، في حين تحث الجماعات المحلية الرياض على دعم الفلسطينيين بشكل أكثر فعالية في وقت الحاجة. ومن المرجح أن يشعر الطرفان بخيبة أمل، فالمملكة لا تملك القدرة ولا الرغبة في نشر قوات على الأرض في غزة ما بعد الحرب أو تمويل إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع. كما أنها لم تظهر أي استعداد لاستخدام الأدوات المتاحة لها، مثل قدرتها على خفض إنتاج النفط أو صادراته للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضافت المجلة، "على الرغم من أن الاتفاق الإسرائيلي السعودي غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي، إلا أن الحوافز التي دفعت المملكة إلى التفكير في الاعتراف بإسرائيل لم تختف. وفي الحقيقة، لا يمكن تحقيق أهداف بن سلمان الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية إلا في شرق أوسط مستقر وفي ظل علاقات قوية مع الولايات المتحدة. لذلك، سوف تشكل هذه الأجندة الطويلة المدى مسار عمله في الصراع الحالي".



خطوة إلى الأمام، خطوتين إلى الوراء

وبحسب المجلة، "قبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل، خطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطوات ملحوظة في جهودها للتوسط في الاعتراف السعودي بإسرائيل، على الرغم من العقبات الكبيرة. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الهجوم، قال بن سلمان لشبكة "فوكس نيوز": "كل يوم نقترب أكثر" في المفاوضات. ربما كان الأمر كذلك، لكن القضية الفلسطينية كانت ستشكل دائماً عائقاً. وعلى الرغم من أن المحرمات في دول الخليج في ما يتعلق بإقامة العلاقات مع إسرائيل قد تراجعت في السنوات الأخيرة، إلا أن الجماهير العربية لا تزال تهتم بالقضية الفلسطينية. وزادت الخسائر الفادحة التي ألحقها الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بالمدنيين الفلسطينيين من استبعاد حدوث اتفاق، فطالما بقيت إسرائيل منشغلة بغزة، وما دام الرأي العام العربي يتم حشده لدعم الفلسطينيين، فإن الصفقة الإسرائيلية السعودية لن يكون لها أي فرصة للنجاح".

ورأت المجلة أن "آمال السعودية تبددت في تحقيق الاستقرار الإقليمي في سعيها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في السابع من تشرين الأول. وفي الواقع، لا تكنّ الرياض الكثير من الحب لحماس، كما وكان السعوديون يخشون ويعارضون المكاسب السياسية التي حققتها الجماعات التابعة للإخوان المسلمين في مصر وتونس وأماكن أخرى خلال الربيع العربي. ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن يُنظر إلى السعوديين وكأنهم يقفون جانباً، أو الأسوأ من ذلك أنهم يواصلون التفاوض مع إسرائيل، بينما يهاجم جيش الأخيرة الفلسطينيين في غزة. للرياض مصلحة في إنهاء القتال وإحراز تقدم نحو تسوية سلمية للقضية الإسرائيلية الفلسطينية، لكن ليس لديها سوى القليل من الأدوات التي يمكنها استخدامها أو ستستخدمها لتحقيق هذا الهدف في الوقت الحالي".

وبحسب المجلة، "اقترح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن وعدد من المتابعين أن الدول العربية يمكن أن تلعب دورًا في إدارة غزة ما بعد الحرب، وقد بدأت بالفعل المناقشات الدبلوماسية في هذا السياق، حيث تم طرح اسم المملكة للمساهمة عسكرياً وإدارياً لحكم غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى تمويل إعادة إعمارها. لكن الرياض لن تسمح بأن يُنظر إليها على أنها تعمل على تنظيف الفوضى الإسرائيلية في غزة، كما وأن قوات الأمن الداخلي السعودية لا تتمتع بأي خبرة في العمل خارج حدودها".

وتابعت المجلة، "من الممكن أن تكون المملكة على استعداد للعب دور مالي في الإدارة الانتقالية التي توافق عليها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى عودة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، وقد أوضحت الرياض في المفاوضات الأخيرة مع مصر، التي تعاني من ضائقة مالية، أنها تفضل فرص الاستثمار، وليس التحويلات النقدية".

وبحسب المجلة، "أزمة غزة ستنتهي، كما تنتهي كل الأزمات، ومن المرجح أن يستغرق ذلك أشهرا وليس أسابيع، مما يؤدي إلى تعليق أي جهود دبلوماسية أخرى في الشرق الأوسط. وطالما بقيت القوات الإسرائيلية في غزة، فإن فرص استعادة الزخم في الحوار الإسرائيلي السعودي غير المباشر الذي تتوسط فيه إدارة بايدن ضئيلة أو معدومة. لكن العوامل التي دفعت تلك المفاوضات لم تتغير، فإسرائيل ترغب بشدة في إقامة علاقة أوثق مع المملكة، ويرغب السعوديون في أن يكونوا قادرين على الاستفادة من الاقتصاد الديناميكي لإسرائيل، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم".

وتابعت المجلة، "إن العودة النهائية إلى المناقشات الإسرائيلية السعودية ستعني أيضًا العودة إلى المفاوضات الأميركية السعودية بشأن قائمة رغبات الرياض: ضمان أمني ودعم أميركي للتطوير النووي السعودي دون قيود الضمانات التي فرضتها واشنطن على الآخرين. إذا تمكنت الولايات المتحدة من إعادة التركيز على الدبلوماسية الإسرائيلية السعودية، وعندما تتمكن من ذلك، يجب عليها أن تفكر في ما إذا كانت جائزة التطبيع الإسرائيلي السعودي تستحق تكلفة الالتزامات العسكرية الأميركية الجديدة والمخاطر الأكبر لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة".

وختمت المجلة، "في الوقت الحالي، يمكن لواشنطن تأجيل مثل هذه المخاوف: طالما استمر الصراع في غزة، فإن الصفقة الإسرائيلية السعودية ستبقى "على الرف"."