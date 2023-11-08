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عائلات المحتجزين لدى حماس يلجأون لاستصدار جوازات أجنبية لأبنائهم

Lebanon 24
08-11-2023 | 03:27
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن عائلات محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها من دول أخرى يمكن أن تعمل على محاولة إطلاق سراحهم.

وأضافت الهيئة أن بعض العائلات أنجزت هذه الخطوة، وهناك عائلات أخرى تسير في ذات الاتجاه. وأوضحت أن عدداً من المحتجزين في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 240 شخصاً، يحملون جوازات سفر أجنبية من 30 دولة.
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ويعتقد أهالي المحتجزين أن ازدواج الجنسية يمكن أن يؤدي إلى تليين موقف حركة حماس تجاه بعض المحتجزين وإلى إطلاق سراح مزدوجي الجنسية منهم.

يذكر أنه يسهل على عدد كبير من الإسرائيليين الحصول على جواز سفر أجنبي، لأنهم بالأصل مهاجرون من دول أخرى.
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