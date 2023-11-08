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عربي-دولي

"رسالة ردع مدوية" من الولايات المتحدة إلى إيران.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 03:31
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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن واشنطن حذرت إيران من تداعيات التعرض للقوات الأميركية في سوريا والعراق.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، وردا على سؤال بشأن الهجمات التي تتعرض لها المواقع العسكرية الأميركية في سوريا والعراق، أكد باتيل "أننا أرسلنا رسالة ردع مدوية ومباشرة إلى إيران حول استعدادنا لحماية أفرادنا ومصالحنا بقوة".
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وأفاد بأنه "في أواخر الشهر الماضي، في 26 تشرين الأول نفذ الجيش الأميركي ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، وكانت هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس ردا على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة إلى حد كبير ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا".

وأضاف: "كنا واضحين للغاية بأننا سنتخذ أي خطوات ممكنة لحماية موظفينا ومصالحنا في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك أوضحنا لدول المنطقة أننا حريصون للغاية على ضمان عدم انتشار هذا الصراع". (روسيا اليوم) 
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