تقريرٌ يكشف: هذه أبرز سيناريوهات وضع غزّة بعد إنتهاء الحرب

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن بعد المسافة التي تفصل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عن تحقيق هدفهم، المتمثل في القضاء على حركة حماس، والسيناريوهات المتوقعة لحقبة ما بعد حماس في قطاع غزة.

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وقالت الصحيفة في تقريرها إن الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين والعرب يحاولون جنباً إلى جنب مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تصور مستقبل غزة.



وأضافت الصحيفة أنه في نهاية هجومها العسكري في القطاع الفلسطيني، تريد إسرائيل إنشاء "واقع أمني جديد" وتولي "طرف ثالث" المسؤولية. في يوم السبت في الأردن، أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية الدول العربية الرئيسية المشاركة في الصراع بأن عودة الوضع إلى ما قبل السابع من تشرين الأول أمر مستحيل.



"السلطة الفلسطينية تستعيد السيطرة على قطاع غزة"



وأشار التقرير إلى أن محمود عباس الذي تبنى موقفاً متحفظاً منذ السابع من تشرين الأول وبدء الحرب الإسرائيلية على حماس، ينتظر بفارغ الصبر موعد العودة الكبرى إلى قطاع غزة. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين والعرب يحاولون جنباً إلى جنب مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تصور مستقبل غزة.وأضافت الصحيفة أنه في نهاية هجومها العسكري في القطاع الفلسطيني، تريد إسرائيل إنشاء "واقع أمني جديد" وتولي "طرف ثالث" المسؤولية. في يوم السبت في الأردن، أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية الدول العربية الرئيسية المشاركة في الصراع بأن عودة الوضع إلى ما قبل السابع من تشرين الأول أمر مستحيل.وأشار التقرير إلى أن محمود عباس الذي تبنى موقفاً متحفظاً منذ السابع من تشرين الأول وبدء الحرب الإسرائيلية على حماس، ينتظر بفارغ الصبر موعد العودة الكبرى إلى قطاع غزة.

وأمام وزير الخارجية الأميركي، قال عباس من رام الله: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل المسؤولية كاملة في إطار الحل السياسي الشامل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".



ونوهت الصحيفة إلى تجاهل عباس حقيقة نشوب صراعات بين حماس وفتح في السنوات الـ16 الماضية والإطاحة بحركة فتح، وإخراج السلطة الفلسطينية من قطاع غزة عام 2007 على يد الحركة.



وأوضحت أنه رغم كون الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة غير كاف، فإنه ضروري ومضمون، وقد دافع بلينكن مرة أخرى عن فرضية السلطة الفلسطينية الأربعاء الماضي أمام مجلس الشيوخ في واشنطن، موضحاً أنه "سيكون من المنطقي وجود سلطة فلسطينية هناك لضمان الحكم ونشر الأمن في غزة".

وذكر تقرير الصحيفة أن "السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر، ليست فعالة ونشطة وتُعتبر حكومة مجردة في الضفة الغربية بعد ضعفها وخضوعها لإسرائيل، وتتقلد مسؤولية فقط عدد من المدن وهي جنين ونابلس وأريحا ورام الله وبيت لحم فضلاً عن جزء من الخليل. في المقابل، يتولى الجيش الإسرائيلي السلطة في بقية الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967".



ونقلت الصحيفة عن السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي أن السلطة الفلسطينية وحدها هي التي تملك الشرعية للحكم في قطاع غزة، حيث قال إنّ "هذا لا يمكن أن يتم إلا بعد الانتخابات"، موضحاً أن من حماس وفتح غير قادرتين على الحصول على أغلبية في حال إجراء انتخابات، العامل الذي يستوجب تشكيل الائتلاف. وفي حال حدوث هذا يُستبعد محمود عباس من اللعبة نظرا لغضب الفلسطينيين منه بسبب تمسكه باتفاق أوسلو الفاشل. وفي حال ظهور وجوه جديدة، سيكون محمد دحلان المتواجد حاليا في المنفى في الإمارات العربية المتحدة، ويعرف بموقفه المعارض لحماس على رأس القائمة.



نشر قوة متعددة الجنسيات



وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من نفي الولايات المتحدة وجود خطط أو نوايا لإرسال قوات إلى قطاع غزة، إلا أن مصادر أمريكية رسمية تحدثت عن محادثات لإنشاء قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات لهذا الأمر.



ونقل تقرير الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في باريس قوله إنه "تم الاتصال بفرنسا، لكنها تعتبر أنه من السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع"، موضحاً أن خيار عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة يبدو الأكثر قبولاً.



وعلى خطى فرنسا، لم تُبد أي دولة أخرى حتى الوقت الراهن استعدادها لنشر قوة دولية، بحسب الصحيفة.



ونوهت إلى أنه بعد انسحابه الفوضوي من أفغانستان سنة 2021، وانسحابه من العراق قبل بضع سنوات والذكرى المريرة للهجمات التي أسفرت عن مقتل 241 جنديا أميركياً في لبنان سنة 1983، لا يريد جو بايدن إدخال جنود بريين في غزة قبل سنة واحدة من الانتخابات الأميركية.



من جانبه، يقول جندي فرنسي: "إن الاختفاء التام لحماس سيخلق فراغا مؤسسيا وفوضى معينة. لن تكون هناك بعد ذلك سلطة لضمان صلاحيات الإدارة والشرطة والعدالة والمساعدة الاجتماعية وتنسيق النشاط الاقتصادي. وعليه، سيتعين إعادة بناء المساكن والمدارس وتوفير الخدمات العامة"، بحسب ما أورد التقرير.



البديل الأمني والحكومي في أيدي الدول العربية



نقلت الصحيفة عن دينيس روس المفاوض السابق لملف الشرق الأوسط ومستشار البيت الأبيض، قوله إنه بمجرد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، سيعمل اتحاد مكون من خمس دول عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؛ مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين على ضمان الأمن في قطاع غزة.



عند تحقق هذا السيناريو، وفقا للتقرير، ستلعب مصر التي أدارت قطاع غزة بين عامي 1948 و1967 دوراً مركزياً. بخصوص هذا، يقول كبير الباحثين بمعهد دول الخليج العربية بواشنطن حسين إبيش: "منذ عام 1979، تولى الدبلوماسية المصرية أهمية لتجنب التورط في غزة".



وأضاف دينيس روس في حديثه للصحيفة الفرنسية: "إذا تم نزع سلاح حماس، سيمهد ذلك الطريق نحو إنشاء إدارة مؤقتة تحت سلطة حكومة تكنوقراط ستعمل تحت مظلة إقليمية أو دولية".



بدوره، يقول أحد الدبلوماسيين في الشرق الأوسط إن الحل الآخر يكمن في الجمع بين القوى العربية والسلطة الفلسطينية، بتمويل من المملكة العربية السعودية، وفقا للتقرير.



إشراف مؤقت من قبل الأمم المتحدة



وذكر التقرير أنه من ضمن التصورات أيضا إرسال قوة لحفظ السلام بموافقة الأمم المتحدة، على أساس نموذج قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ومع ذلك، لم تطلق الأمم المتحدة مناقشة حول إنشاء مثل هذه القوة، الأمر الذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن.



لكن، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها إسرائيل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أعلن أن هجوم حماس في السابع من تشرين الأول لم يأت من فراغ بل نتيجة ستة وخمسين عاما من الاحتلال من الصعب موافقة إسرائيل على نشر قوات حفظ السلام في قطاع غزة، بحسب الصحيفة.



ونقل التقرير عن حسين إبيش قوله: "من المؤكد أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لن تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن مراقبة أنقاض غزة ورعاية أكثر من مليوني فلسطيني من الفقراء والنازحين في منطقة تحولت إلى أنقاض". (عربي21)