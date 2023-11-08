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عربي-دولي

هجوم كبير لـ"داعش" على نقاط للجيش السوريّ... كم بلغ عدد القتلى؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 05:24
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قتل 30 عنصراً من القوات السورية ومقاتلين موالين لها جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، في البادية السورية.

وأفاد المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان عن مقتل "أربعة عسكريين و26 عنصراً من قوات الدفاع الوطني جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم داعش فجر الأربعاء على حواجز ونقاط عسكرية في منطقة الرصافة في البادية عند مثلث الرقة - حمص - ديرالزور".
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وأضاف المرصد أن الهجوم جرى بالأسلحة الرشاشة.

وأكد أنّ عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين. (العربية)
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