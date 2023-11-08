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بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة

Lebanon 24
08-11-2023 | 05:47
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة، لكن قد تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الدائر حاليا، تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وقال بلينكن للصحافيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو: "لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في 7 تشرين الأول، ومن الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة".
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وأضاف: "الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع. لا نتوقع إعادة احتلال، وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة".

وجدد بلينكن رفضه أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة الآن أو بعد الحرب، مشدداً على أن قطاع غزة لن يتعرض للاحتلال الإسرائيلي مجددا، أو يخضع لعملية تقليص.

وتابع: "الأمر الواقعي هو أن يكون الشعب الفلسطيني هو مركز الحكم في غزة".

وكانت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، قد أكدت هذا الأسبوع في اتصالين هاتفيين مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة. (العربية)
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