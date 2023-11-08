مجلة أميركيّة: بايدن يُواجه ثورة شبابيّة بسبب موقفه الداعم لإسرائيل

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ مجلة "نيوزويك" قالت إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يُواجه ثورة شبابية تُدين بشدّة دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة.وذكرت المجلة أن مجموعات عديدة من الناخبين الشباب بعثت برسالة إلى بايدن تُحذّره من أن النهج المستمر الذي تتبعه إدارته تجاه الحرب في الشرق الأوسط قد يحكم على فرص إعادة انتخابه بالفشل.وتُحذّر الرسالة من أن موقف إدارة بايدن حيال غزة، قد يُؤدي إلى نفور مجموعات رئيسية من الناخبين من التصويت للرئيس الحالي في انتخابات عام 2024، وهي التي ساعدته في الفوز في الانتخابات السابقة.ووفقا لـ"نيوزويك"، فقد حذر قادة مجموعات ناخبين أخرى من أن العنف في الخارج يمكن أن تكون له تداعيات سياسية على الصعيد المحلي، ليس فقط في السباق الرئاسي، بل على الديمقراطيين الذين يتنافسون للظفر بمناصب سياسية أقل أهمية نسبيا في عموم البلاد.وورد في الرسالة أيضا أنه "يستحيل على مرشح رئاسي ديمقراطي الفوز دون إقبال كبير من الناخبين الشباب وتعبئتهم، فهم حجر الزاوية في تحالف ديمقراطي رابح، والغالبية العظمى من الشباب في هذا البلد مرعوبون بحق من الفظائع التي ترتكب بأموال ضرائبنا". (الجزيرة)