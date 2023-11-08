Advertisement

عربي-دولي

إلى جانب قطاع غزة وجنوب لبنان.. جبهة حرب ثالثة تشتعل

Lebanon 24
08-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1127904-638350452264259389.jpg
Doc-P-1127904-638350452264259389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "إلى جانب قطاع غزة وجنوب لبنان.. جبهة حرب ثالثة تشتعل"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":
 
من قطاع غزة إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية، وصولاً إلى الضفة الغربية تتنقل الحرب وترتفع حدة التوتر بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
Advertisement

سلسلة من الاعتقالات والمداهمات تُنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة أدت إلى توقيف ما يزيد على 2200 فلسطيني، إضافة إلى إلى مقتل أكثر من 160 فلسطينيا برصاص إسرائيلي منذ 7 تشرين الاول، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتركزت الاعتقالات في محافظتي الخليل، ورام الله بشكل أساسي لكنها لم تنحصر فيها وطالت الضفة كلها. وآخر الاقتحامات طالت محافظة قلقيلية على أكثر من محور، وتقول وكالة الأنباء الفلسطينية إن جرافات عسكرية وفرق مشاة رافقت الجيش الإسرائيلي خلال العملية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

كما شهدت جنين تصعيدا لافتا وسلسلة مواجهة، إذ اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب المحافظة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات.

مدن الخليل والقدس وبيت لحم إضافة إلى أريحا وبلدات غرب رام الله لم تسلم من التصعيد المتنقل ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن اعتقالات وسقوط جرحى وقتلى.

كما اندلعت مواجهات جنوب بيت لحم.

وكثفت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها للقرى والمدن الفلسطينية من بينها مخيم طولكرم الذي شهد مواجهات شرسة.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا والأستاذ في معهد السلام الدولي البروفسور هاينز غارتنر:

* هناك تصعيد للصراع، لا يوجد حل عسكري، وقادة الاتحاد الأوروبي أوضحوا ذلك.
* يجب أن يكون هناك حلا سياسيا.
* علينا أن نتوقع استمرار النزاع والآن ما نسمعه مجرد أصوات تحذيرية من مجموعة السبع وممثلي الاتحاد الأوروبي.
* إسرائيل متمسكة بموقفها ولم نرى حلا سياسيا سلميا بعد.
* مجموعة السبع مهتمة بعدم تصعيد الصراع، هناك دعوة لهدنة إنسانية.
* قمة السبع أصدرت بيانا حول النزوح الجماعي وهذا يعقد الموقف.
* يجب أن يكون هناك خطة لتنفيذ الهدنة الإنسانية، أما وقف أطلاق النار فأنا لا أتوقعه. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:32 | 2023-11-08
11:00 | 2023-11-08
10:51 | 2023-11-08
10:30 | 2023-11-08
10:21 | 2023-11-08
10:11 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24