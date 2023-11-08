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عدد قتلى الجيش الإسرائيلي داخل غزة يرتفع.. كم بلغ؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 05:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي آخر داخل قطاع غزة.

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في القطاع، إلى 33.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته طوقت مدينة غزة بالكامل، إذ يعتبرها المعقل الأساسي لحماس في القطاع، وقال الجيش إن قواته تتقدم صوب قلب المدينة المكتظة بالسكان.
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وفي المقابل، أعلنت حماس أن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

والأربعاء، أكد الجيش أنّ ضربات جوية على غزة قتلت قيادياً بارزاً وعدداً من المقاتلين في الحركة، مع استهداف الهجوم البري شبكة أنفاق تحت القطاع المحاصر.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن ضربتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل محسن أبو زينة القيادي البارز في حماس المسؤول عن الأسلحة، وعدد من المقاتلين الذين نفذوا عمليات إطلاق قذائف مضادة للدبابات وصواريخ أرض أرض.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أيضاً أن اشتباكات وقعت بين مقاتلين والقوات الإسرائيلية قرب مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة. (سكاي نيوز عربية)
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