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عربي-دولي

صحيفة "بوليتيكو": أوكرانيا تُصبح مع الوقت مشكلة جديّة بالنسبة لأوروبا

Lebanon 24
08-11-2023 | 09:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "بوليتيكو" الأميركيّة، قالت إنّ "أوكرانيا تصبح مع الوقت مشكلة جدية بالنسبة لأوروبا كلها".

وقالت الصحيفة: "بما أن الباب إلى حلف "الناتو" مغلق بالنسبة لأوكرانيا، سيضطر الاتحاد الأوروبيّ حتماً إلى تحمل عبئها الأكبر عامين على الأٌقل طالما الصراع مستمرّ في أراضيها".
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وأضافت أن ذلك مرتبط بأفكار الساسة الأوروبيين بشأن إنضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت عينه، إلى أنه كلما كثر الحديث عن هذا الأمر، كلما أصبح تنفيذ هذه المبادرة أكثر صعوبة.

ونقلت عن عالم السياسة الألماني كاي أولاف لانغ قوله إن "التضامن مع أوكرانيا والأفكار الجيوسياسية سيُواصل لعب دوره، لكن مع تزايد وضوح تأثير توسّع الاتحاد الأوروبي على عمله، فإن قوى الشك والتباطؤ داخل الاتحاد ستتكثف أيضا".

وأشارت الصحيفة إلى تزايد تشاؤم الاتحاد الأوروبي بشأن التوسع السريع للاتحاد، وخصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار آفاق إنضمام أوكرانيا المدمرة إليه. (روسيا اليوم)
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