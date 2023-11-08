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عربي-دولي
حماس توضح السبب في عدم إدراج الروس بقوائم الإجلاء من غزة
Lebanon 24
08-11-2023
|
07:30
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قالت حركة حماس إن إسرائيل والولايات المتحدة هما المسؤولتان عن إعداد قوائم السفر إلى مصر، فيما لا تمنع الحركة خروج جميع حاملي الجنسيات الأجنبية الراغبين في الخروج من قطاع غزة.
أفاد بذلك مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إدراج الروس مرة أخرى في قائمة المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم اليوم الأربعاء.
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وتابع نعيم: "يقومون بإنشاء قوائم لمغادرة قطاع غزة بين من يحملون جنسية أخرى، وهم يحملون جنسيات إسرائيلية وأمريكية، ثم يتم إرسال هذه القوائم إلى المصريين، ويتم إرسالها إلى وزارة الداخلية لنشرها على الموقع الرسمي".
وأضاف أن الحركة "لا يمكنها لعب أي دور في هذه العملية، ولا تملك صلاحية صياغة قوائم بأسماء المسموح لهم بمغادرة القطاع إلى مصر"، لكن حماس لا تمنع أي أحد من مغادرة القطاع. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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