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فيديو يُبكي الحجر من غزّة.. إليكم ما كتبه فلسطينيّ على "قطعة قماش"!

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:45
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منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع أعداد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق السكان هناك، لجأ الأهالي إلى توثيق عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء الغارات الوحشية التي تشنها طائرات الاحتلال.

ومع اشتداد القصف وارتفاع أعداد الشهداء فقد أدت الغارات العنيفة التي تستهدف أحياء سكنية إلى قتل عائلات بأكملها وفقدان الكثير من أبنائها.

ولجأ رجل فلسطيني من قطاع غزة، من عائلة آل موسى، إلى توثيق عدد شهداء عائلته على قطعة قماش، وحملها في شوارع غزة وقد وثق الرجل أكثر من 28 اسماً، وترك القائمة مفتوحة، في إشارة إلى أن العدد قابل للزيادة مع استمرار الوحشية الإسرائيلية.
 
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كذلك، لجأ آخرون إلى توثيق أسماء الشهداء من العائلات الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي.. وبحسب شهادات سكّان غزة، لا سيما على موقعي إكس وفيسبوك، فإن طائرات الاحتلال دمرت مربعات سكنية كاملة مكتظة بالسكان ما تسبب في استشهاد عائلات كاملة، خلال عمليات القصف الجوي والبرّي العنيف.

وكتب شخص يدعى خالد نعمة، عبر موقع إكس ينعى عدداً كبيراً من أفراد عائلته الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم عبد الرحمن شهاب، وقال: "المجزرة حصلت بعد أن قصف الاحتلال بيت عمتي عائشة وكل هذه العائلات تجمعت فيه".

وينشر حساب على موقع إكس باسم شهداء غزة قصصاً مرعبة لأعداد كبيرة من الشهداء الذين قتلوا بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر. (عربي21)
 
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