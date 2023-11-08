ما قاله إسرائيليون عن غزة صادم جداً.. فيديو يكشف "الوحشية"!

أطلق مستوطنون إسرائيليون حملة عبر منصة "تيك توك"، للسؤال حول ما يتعين على كيان الاحتلال الإسرائيلي صنعه بقطاع غزة عقب انتهاء العدوان الوحشي.



وطالب المستوطنون في معرض حديثهم رداً على سؤال "ما الذي يجب فعله في غزة؟"، بتهجير سكان القطاع وتشتيتهم في الأرض.



ودعا فريق منهم إلى محو قطاع غزة عن الوجود بالكامل، فيما طالب آخرون بترحيل أهالي القطاع إلى الأراضي العربية للتخلص منهم.



وفي إحدى الإجابات، اقترحت مستوطنة باستهزاء بناء مدينة ملاهٍ مكان قطاع غزة عقب تدميره، فيما رأت أخرى ضرورة إقامة مهرجان موسيقي العام القادم.

"نبني مدينة ملاهي فوقها".. ترند جديد على "تيك توك" يسأل شباناً إسرائيليين: "ما الذي يجب فعله في #غزة الآن؟" وهذه كانت إجاباتهم: pic.twitter.com/XDm16cwF3H — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) November 5, 2023 Advertisement

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الثالث والثلاثين على التوالي؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.



وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 10569 شهيدا؛ بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، فضلا عن إصابة أكثر من 26 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.



ويواجه أهالي قطاع غزة أزمة مياه غير مسبوقة بعد قطع كيان الاحتلال الإسرائيلي خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع بعد بدء العدوان، كما أن الجوع جراء الحصار الخانق يفتك بسكان القطاع المحاصر، لا سيما في مناطق الشمال، رغم العدد المحدود من شاحنات الإغاثة والإمدادات الإنسانية التي سُمح لها بالدخول إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح.