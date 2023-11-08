Advertisement

عربي-دولي

ما قاله إسرائيليون عن غزة صادم جداً.. فيديو يكشف "الوحشية"!

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1127925-638350485265484077.jpg
Doc-P-1127925-638350485265484077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق مستوطنون إسرائيليون حملة عبر منصة "تيك توك"، للسؤال حول ما يتعين على كيان الاحتلال الإسرائيلي صنعه بقطاع غزة عقب انتهاء العدوان الوحشي.

وطالب المستوطنون في معرض حديثهم رداً على سؤال "ما الذي يجب فعله في غزة؟"، بتهجير سكان القطاع وتشتيتهم في الأرض.

ودعا فريق منهم إلى محو قطاع غزة عن الوجود بالكامل، فيما طالب آخرون بترحيل أهالي القطاع إلى الأراضي العربية للتخلص منهم.

وفي إحدى الإجابات، اقترحت مستوطنة باستهزاء بناء مدينة ملاهٍ مكان قطاع غزة عقب تدميره، فيما رأت أخرى ضرورة إقامة مهرجان موسيقي العام القادم.
 
Advertisement
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الثالث والثلاثين على التوالي؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية. 

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 10569 شهيدا؛ بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، فضلا عن إصابة أكثر من 26 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

ويواجه أهالي قطاع غزة أزمة مياه غير مسبوقة بعد قطع كيان الاحتلال الإسرائيلي خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع بعد بدء العدوان، كما أن الجوع جراء الحصار الخانق يفتك بسكان القطاع المحاصر، لا سيما في مناطق الشمال، رغم العدد المحدود من شاحنات الإغاثة والإمدادات الإنسانية التي سُمح لها بالدخول إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:32 | 2023-11-08
11:00 | 2023-11-08
10:51 | 2023-11-08
10:30 | 2023-11-08
10:21 | 2023-11-08
10:11 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24