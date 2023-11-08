ضجة في دولة عربيّة... مدير معهد "وهمي" يبيع شهادات مزوّرة!

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ألقى جهاز البحث الجنائي في ليبيا، القبض على مدير معهد غير معتمد يمنح شهادات مزورة لأشخاص بمقابل مادي ودون أن يخضعوا للدراسة.وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال تلقت تقريرا من أعضاء التحريات التابعين للإدارة بخصوص وجود معهد يصدر إفادات تخرج لطلبة وهو غير معتمد لدى إدارة التعليم التقني الخاص، حيث باشرت فورا بفتح محضر رسمي ومخاطبة إدارة التعليم التقني عن ذلك المعهد والتي أفادت بدورها بأنه فعلا غير معتمد لديها.كما أفادت إدارة التعليم التقني، عبر الاستدلال مع مديرها بأنه يوجد إفادات تخرج صادرة من ذلك المعهد ويوجد عليها أختام تخص الإدارة. وأكد أن هذه الأختام غير صحيحة وهي مزورة عن الأختام الأصلية ومنقولة عن طريق أجهزة الحاسوب وطباعة سكانر. (العربية)