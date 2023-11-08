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عربي-دولي
بكين: على الصين والولايات المتحدة احترام سيادة ومصالح بعضهما البعض
Lebanon 24
08-11-2023
|
10:30
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صرح مدير دائرة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية سون سياو بو بأن بكين وواشنطن ملزمتان بمراعاة مصالح بعضهما البعض ومراعاة مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة.
وجاء في بيان صدر عن سون سياو بو في المشاورات الصينية الأمريكية للحد من الأسلحة ونشر في موقع الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء: "يجب على كلا الطرفين الحفاظ على مفهوم أمني مشترك وشامل وتعاوني وثابت، واحترام سيادة الطرف الآخر ومصالحه الأمنية والتنموية، وكذلك تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة".
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وأضاف أنه يجب على بكين وواشنطن حماية النظام الدولي للحد من الأسلحة ونظام عدم الانتشار.
وأضافت وزارة الخارجية الصينية أنه خلال المشاورات أجرت الصين والولايات المتحدة "تبادلا عميقا وصريحا وبناء للآراء حول مجموعة واسعة من المواضيع"، بما فيها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتعاون بين الدول النووية الكبرى الخمس وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.
وجرت المشاورات الصينية الأمريكية المذكورة في 6 تشرين الثاني الجاري. ومثل الوفد الأمريكي فيها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والتحقق والامتثال في هذا المجال ميلوري ستيوارت. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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