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تصريح عاجل لمسؤول إسرائيليّ عن غزة... ماذا أعلن؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 09:02
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قال مسؤول إسرائيليّ لوكالة "رويترز"، إنّ "إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو بسط السيطرة عليها لفترة طويلة".
 
 
 
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