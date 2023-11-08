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عربي-دولي

رتبته العسكريّة مهمّة... من قتلت "حماس" اليوم في غزة؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 09:20
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أعلن القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ "المقاومة قتلت اليوم في غزة، ضابطا برتبة كولونيل من وحدة "شلداغ".
 
 
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غزة

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