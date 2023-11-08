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عربي-دولي

تحطمت سيارته.. اغتيال سياسي مهمّ مدعوم من روسيا بشرق أوكرانيا اليكم من هو

Lebanon 24
08-11-2023 | 09:40
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أعلنت كييف الأربعاء مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل سياسي مدعوم من موسكو في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، قالت في بيان إنها نفذت "عملية خاصة للقضاء على ميخائيل فيليبونينكو، بمساع مشتركة مع ممثلين عن حركة المقاومة".
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ميخائيل فيليبونينكو


وبحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فإن فيليبونينكو كان "متورطًا في تنظيم غرف تعذيب أسرى حرب ومدنيين أوكرانيين في الجزء المحتل من منطقة لوغانسك وشارك شخصيًا في التعذيب". وقالت: "وبذلك تكون الاستخبارات الأوكرانية قد أطلقت تهديدًا بـ "الثأر" من "جميع مجرمي الحرب والمتعاونين معهم".

وفي وقت سابق اليوم، أوردت وسائل إعلام ومسؤولون روس مقتل ميخائيل فيليبونينكو في انفجار سيارته في لوغانسك.
ونشرت لجنة التحقيق الروسية صورا لسيارة رباعية الدفع تحطمت نوافذها وباب مقعد السائق، مع أثار دم على الباب الخلفي. وفتح تحقيق في "عمل إرهابي".
 


بدوره، أشاد زعيم منطقة لوغانسك ليونيد باشنيك عبر تليغرام، بهذا "الرجل الحقيقي الذي، على حد قوله، كان لا يزال لديه مشاريع كثيرة من أجل تنمية المنطقة الواقعة تحت الاحتلال". (العربية)
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