تحطمت سيارته.. اغتيال سياسي مهمّ مدعوم من روسيا بشرق أوكرانيا اليكم من هو

أعلنت كييف الأربعاء مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل سياسي مدعوم من موسكو في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.



الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، قالت في بيان إنها نفذت "عملية خاصة للقضاء على ميخائيل فيليبونينكو، بمساع مشتركة مع ممثلين عن حركة المقاومة".

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وبحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فإن فيليبونينكو كان "متورطًا في تنظيم غرف تعذيب أسرى حرب ومدنيين أوكرانيين في الجزء المحتل من منطقة لوغانسك وشارك شخصيًا في التعذيب". وقالت: "وبذلك تكون الاستخبارات الأوكرانية قد أطلقت تهديدًا بـ "الثأر" من "جميع مجرمي الحرب والمتعاونين معهم".



وفي وقت سابق اليوم، أوردت وسائل إعلام ومسؤولون روس مقتل ميخائيل فيليبونينكو في انفجار سيارته في لوغانسك. وبحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فإن فيليبونينكو كان "متورطًا في تنظيم غرف تعذيب أسرى حرب ومدنيين أوكرانيين في الجزء المحتل من منطقة لوغانسك وشارك شخصيًا في التعذيب". وقالت: "وبذلك تكون الاستخبارات الأوكرانية قد أطلقت تهديدًا بـ "الثأر" من "جميع مجرمي الحرب والمتعاونين معهم".وفي وقت سابق اليوم، أوردت وسائل إعلام ومسؤولون روس مقتل ميخائيل فيليبونينكو في انفجار سيارته في لوغانسك.

ونشرت لجنة التحقيق الروسية صورا لسيارة رباعية الدفع تحطمت نوافذها وباب مقعد السائق، مع أثار دم على الباب الخلفي. وفتح تحقيق في "عمل إرهابي".