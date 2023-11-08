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عربي-دولي

مسؤولة أوروبيّة تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل: حان الوقت

Lebanon 24
08-11-2023 | 09:56
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دعت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي الحكومة، إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقالت دي سوتر لصحيفة نيوسبلاد "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني... من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار". (الحرة)
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