24 شخصاً بين قتيل وجريح في حادث سير مروّع في دولة عربيّة (صور)

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم مروع في محافظة الجيزة جنوب مصر.



ووقع الحادث بين حافلتي ركاب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفى. (العربية)

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