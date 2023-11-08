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عربي-دولي

24 شخصاً بين قتيل وجريح في حادث سير مروّع في دولة عربيّة (صور)

Lebanon 24
08-11-2023 | 10:11
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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم مروع في محافظة الجيزة جنوب مصر.

ووقع الحادث بين حافلتي ركاب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفى. (العربية)
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