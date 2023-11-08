Advertisement

عربي-دولي

هيئة البثّ الإسرائيلية: تمّ تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة 3 أيام

Lebanon 24
08-11-2023 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1127993-638350628372900293.jpg
Doc-P-1127993-638350628372900293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

ووفق، "روسيا اليوم"، فقد أفادت الهئية الرسمية بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجز من الجنسيات الأجنبية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الهدن الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام والأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن
lebanon 24
08/11/2023 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تطورات جديدة.. القاهرة تقترب من التوصّل إلى هدنة إنسانية في غزة
lebanon 24
08/11/2023 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: ندعم هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة (العربية)
lebanon 24
08/11/2023 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"الجزيرة": عدم قدرة واشنطن على فرض هدنة في غزة سيكون له عواقب عميقة على استقرار المنطقة
lebanon 24
08/11/2023 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

هدنة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-11-08
13:53 | 2023-11-08
13:35 | 2023-11-08
13:28 | 2023-11-08
12:54 | 2023-11-08
12:29 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24