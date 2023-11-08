هيئة البثّ الإسرائيلية: تمّ تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة 3 أيام

قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.



ووفق، "روسيا اليوم"، فقد أفادت الهئية الرسمية بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجز من الجنسيات الأجنبية. (روسيا اليوم)

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