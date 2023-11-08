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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل و"حماس" ارتكبتا جرائم حرب في غزة

Lebanon 24
08-11-2023 | 11:32
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أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلاً عن شهر.

وعند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة قال تورك: "الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في السابع من تشرين الأول كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن".
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وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".

ومع دخول الحرب شهرها الثاني، كثف مسؤولو الأمم المتحدة ودول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى نداءاتهم من أجل هدنة إنسانية في الأعمال القتالية للمساعدة في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة حيث سويت مبان بالأرض وبدأت الإمدادات الأساسية في النفاد.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من عشرة آلاف قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، 40 بالمئة منهم من الأطفال.
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