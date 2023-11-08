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أبو عبيدة: إسرائيل تعيق جهود الإفراج عن المحتجزين

Lebanon 24
08-11-2023 | 11:45
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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة أن "مجاهدينا مستمرون في القتال والتصدي للعدو على كل المحاور".

وأكد في كلمة مصورة، توثيق تدمير "136 آلية عسكرية إسرائيلية جرى تدميرها كلياً أو جزئياً"، مشدداً على أن "سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات".
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وعن موضوع الأسرى والمحتجزين، جدد أبو عبيدة التأكيد أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي.

وفي هذا الإطار قال: "العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب وتعرض حياتهم للخطر".

 
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