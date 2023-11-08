تطورات جديدة.. القاهرة تقترب من التوصّل إلى هدنة إنسانية في غزة

كشفت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب القاهرة من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، لتبادل الأسرى، وفق ما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية.



وأوضحت المصادر أنّ اتصالات مكثّفة تجريها مصر للتوصّل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

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من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تقريباً التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.



ووفق "روسيا اليوم"، فقد أفادت الهئية الرسمية بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجز من الجنسيات الأجنبية.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال إن السيسي، أكد محدّدات الموقف المصري في هذا الشأن، لاسيما ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقبل أيام، قال الرئيس المصري، إنّ "ملايين الأشخاص يتعرضون لعقاب جماعي في قطاع غزة من دون تمييز". وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاح "قمة مصر للسلام" في القاهرة: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، فهذا يشكّل إهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني".



ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ واشنطن "لا ترغب في توسّع رقعة الحرب في غزة"، مشيرةً إلى أنّها "تراقب ما قد يقدم عليه حزب الله في لبنان".