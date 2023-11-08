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عربي-دولي

عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع.. إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
08-11-2023 | 12:29
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخرين في الاشتباكات الدائرة داخل قطاع غزة.

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في القطاع، إلى 34.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته طوقت مدينة غزة بالكامل، إذ يعتبرها المعقل الأساسي لحماس في القطاع، وقال الجيش إن قواته تتقدم صوب قلب المدينة المكتظة بالسكان.
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وفي المقابل، أعلنت حماس أن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.
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