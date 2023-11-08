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عربي-دولي

قرارٌ مفاجئ: إغلاق معبر رفح مع قطاع غزة لـ"ظروف أمنية"!

Lebanon 24
08-11-2023 | 13:28
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أفادت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لظروف أمنية.

وذكر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق الأربعاء بسبب "ظروف أمنية"، من دون أن يحدد طبيعتها.
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ولفت إلى أنّ "التوقعات الأميركية هي أنه بمجرد إنهاء الظروف الأمنية سيفتح معبر رفح على فترات منتظمة".

وفتح معبر رفح خلال الأيام الماضية في عدة مناسبات، بهدف إدخال المساعدات من مصر إلى غزة ومغادرة المواطنين الأجانب للقطاع.

من جهة أخرى، أشار باتيل إلى أن "واشنطن تعتقد أن هناك خطوات إضافية يمكن لإسرائيل اتخاذها لضمان حماية المدنيين في غزة".
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