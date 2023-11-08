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غارة إسرائيلية على مخيم جباليا... ماذا عن عدد الضحايا؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 13:35
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أعلنت وزارة الداخلية في غزة إن 19 شخصاً على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل قرب مستشفى في مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع.

والأربعاء قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد شهداء الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفع إلى 10569، من بينهم 4324 طفلا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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