إعلان أميركي- إسرائيلي عن هدن إنسانية في غزة.. ماذا في التفاصيل؟

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي والبيت الأبيض، الأربعاء، عن السماح بهدن إنسانية في قطاع غزة.وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية".وأوضح المتحدث أن "حركة حماس فقدت السيطرة على شمال غزة"، الذي شهد توغلات إسرائيلية متكررة خلال الأيام الأخيرة.وبالتزامن مع هذا الإعلان، قال البيت الأبيض إن الهدن الإنسانية في غزة "قد تستمر لساعات أو أيام".وأضاف البيت الأبيض أن "الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة"، في إشارة إلى نحو 240 شخصا تحتجزهم حركة حماس في القطاع.